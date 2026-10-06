Ufficiale Gilmour inamovibile in nazionale: le formazioni ufficiali di Scozia-Slovenia

Sono ufficiali le formazioni di Scozia-Slovenia, sfida valida per la quarta giornata di UEFA Nations League. Billy Gilmour è confermato titolare.

Scozia e Slovenia tornano in campo per la quarta giornata del Gruppo 1 di League B della UEFA Nations League, in una sfida che mette in palio punti importanti per la classifica e per la corsa alla promozione. Le due nazionali si ritrovano di fronte dopo il precedente pareggio a reti bianche e sono chiamate a cercare un risultato positivo per proseguire il proprio cammino nel girone.

Gilmour ancora titolare con la Scozia

Tra le scelte del commissario tecnico scozzese c’è anche Billy Gilmour. Il centrocampista del Napoli è stato confermato dal primo minuto e guiderà la mediana della Scozia nella sfida contro la Slovenia. Per il giocatore azzurro arriva dunque un'altra importante conferma con la propria nazionale.

Le formazioni ufficiali di Scozia-Slovenia

Scozia (3-5-1-1): Gunn; Welsh, Hendry, Binks; Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; Christie, McBurnie

Slovenia (4-4-2): Oblak; Brekalo, Bijol, Zec, Janza; Karnicik, Cerin, Zabukovnik, Sturm; Marko, Vipornik