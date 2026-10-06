Ultim'ora Infortunio Vergara, Schira anticipa il referto: ecco quanto starà fermo

Problema al soleo per Antonio Vergara: possibile stop di due settimane. Il Napoli attende comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni.

Brutte notizie per Antonio Vergara e per il Napoli. Il giovane talento azzurro avrebbe accusato un problema al soleo che potrebbe costringerlo a fermarsi per circa due settimane. A riportare l'indiscrezione su X è il giornalista Nicolò Schira, in attesa che la SSC Napoli faccia chiarezza sulle condizioni del calciatore attraverso una comunicazione ufficiale. L'infortunio arriva in un momento particolarmente positivo per Vergara, reduce dalle ottime prestazioni offerte con la maglia della Nazionale durante la sosta.

Infortunio Vergara, possibile stop di due settimane: il Napoli attende la nota ufficiale

Secondo quanto riferito da Schira, dunque, Vergara potrebbe essere costretto a uno stop non particolarmente lungo ma sufficiente a fargli saltare i prossimi impegni degli azzurri. Il giornalista ha scritto: “Problema al soleo per Antonio Vergara: si prospettano due settimane di stop per il gioiellino del Napoli”. Al momento si tratta di un'indiscrezione e saranno gli eventuali accertamenti e soprattutto la comunicazione del club a definire con maggiore precisione l'entità del problema e i tempi di recupero.