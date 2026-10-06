Tegola Vergara, altro che breve stop: ecco quando può rientrare

La lesione al soleo di Vergara può richiedere 4-6 settimane: possibile rientro dopo la sosta, per Napoli-Torino.

L'infortunio di Antonio Vergara è più serio rispetto alla semplice elongazione che avrebbe comportato tempi di recupero decisamente più contenuti. Gli esami strumentali effettuati al Pineta Grande Hospital hanno infatti evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro, come comunicato ufficialmente dal Napoli. Per un problema di questa entità, come ordine di grandezza, si può ipotizzare uno stop di circa un mese, naturalmente subordinato all'evoluzione clinica e al successivo recupero funzionale del calciatore. Diventano quindi troppo ottimistiche le prime indiscrezioni che parlavano di appena due settimane di assenza.

Infortunio Vergara, possibile rientro per Napoli-Torino del 21 novembre

Considerando i tempi generalmente necessari per recuperare da una lesione distrattiva di medio grado del soleo, Vergara potrebbe tornare a disposizione dopo la seconda sosta per le Nazionali. Una possibile data da cerchiare sul calendario è quindi Napoli-Torino del 21 novembre, anche se sarà l'andamento della riabilitazione a stabilire quando potrà rientrare prima in gruppo e successivamente tra i convocati. Il Napoli non ha infatti indicato ufficialmente una prognosi. La prudenza sarà fondamentale soprattutto per un muscolo come il soleo, particolarmente sollecitato nella corsa, nelle accelerazioni e nei cambi di direzione: l'obiettivo sarà evitare di anticipare i tempi e ridurre il rischio di ricadute.