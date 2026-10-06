Napoli-Frosinone, esodo giallazzurro al Maradona: il dato sul settore ospiti

Cresce la prevendita per Napoli-Frosinone: già 1.204 biglietti acquistati dai tifosi giallazzurri per il settore ospiti.

Si avvicina Napoli-Frosinone, in programma sabato 10 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona, e arrivano importanti novità sul fronte della prevendita per il settore ospiti. Come riferisce TuttoFrosinone, dopo le difficoltà dei primi giorni e i problemi tecnici provocati dal mancato allineamento tra TicketOne e Vivaticket, la situazione si è in gran parte sbloccata. Restano alcune criticità sporadiche, ma la maggioranza dei sostenitori giallazzurri è riuscita finalmente a completare la procedura di acquisto e assicurarsi il tagliando per la trasferta di Napoli.

Napoli-Frosinone, 1.204 tifosi nel settore ospiti: il dato può ancora crescere

La risposta della tifoseria del Frosinone è confermata dai numeri della prevendita: sono già 1.204 i biglietti acquistati per il settore ospiti del Maradona. Un dato ancora parziale e destinato a crescere nelle prossime ore, avvicinandosi al fischio d'inizio della sfida contro il Napoli. Per completare correttamente l'acquisto, i sostenitori del Frosinone devono preliminarmente autorizzare la propria Fidelity Card attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma TicketOne. Autorizzazione Fidelity Card su TicketOne