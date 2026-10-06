Ufficiale Nuovo progetto per il Centenario, SSCNapoli: “Tanos celebra il legame con l’Argentina"

Il Napoli presenta “Tanos”, mini-doc girato a Buenos Aires sul legame con l’Argentina e sull’eredità di Diego Armando Maradona.

La SSC Napoli celebra il profondo legame tra la città e l'Argentina con “Tanos”, il nuovo mini-documentario pubblicato oggi sul canale YouTube ufficiale del club. Di seguito il comunicato integrale della società azzurra. “Una passione che attraversa l’oceano e unisce generazioni, storie e culture. SSC Napoli presenta “Tanos”, il mini-doc dedicato al legame tra Napoli e l’Argentina, in uscita oggi sul canale YouTube ufficiale del Club. Ambientato a Buenos Aires, il racconto esplora un’identità che vive nei ricordi di famiglia, nei gesti quotidiani e nel modo di vivere il calcio. Al centro ci sono i “tanos”, appellativo derivato da “napolitanos” con cui vengono chiamati gli italiani in Argentina, e i tifosi argentini che hanno scelto Napoli come una seconda casa, anche senza aver vissuto la città".

Napoli e Argentina, “Tanos” celebra un legame senza confini nel segno di Maradona

"Le loro storie restituiscono il ritratto di una comunità che si riconosce nei colori azzurri: dalle tradizioni tramandate tra genitori e figli ai rituali condivisi nei giorni di partita. A unire queste esperienze è anche l’eredità di Diego Armando Maradona, elemento fondamentale di un rapporto che continua a rinnovarsi attraverso nuove generazioni di tifosi. Con uno sguardo intimo e autentico, “Tanos” celebra il senso di appartenenza a Napoli oltre ogni confine. Un nuovo racconto nella stagione del Centenario, dedicato a chi custodisce e trasmette la passione azzurra nel mondo”.