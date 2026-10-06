Moldavia-Slovacchia, le formazioni ufficiali: la scelta su Lobotka
Sono ufficiali le formazioni di Moldavia-Slovacchia, sfida valida per la quarta giornata della UEFA Nations League. Le due nazionali, prime classificate del Gruppo C3, si ritrovano di fronte dopo il successo per 2-0 della Slovacchia nella gara d’andata. La Moldavia va dunque a caccia del riscatto, mentre i padroni di casa proveranno a confermare il risultato ottenuto nella precedente sfida.
Lobotka titolare nella Slovacchia
Grande attenzione in casa Napoli per Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro è stato inserito dal commissario tecnico Vladimir Weiss nell’undici iniziale della Slovacchia, schierata con il 4-3-3. Nessun turno di riposo, dunque, per l’ex Celta Vigo, pilastro e punto di riferimento assoluto della sua Nazionale.
Le formazioni ufficiali di Moldavia-Slovacchia
Moldavia (4-3-3): Celeadnic; Revenco, Baboglo, Iovu, Ghersimesencov, Reabciuk; Fratea, Rață, Perciun; Clescenco, Popescu.
Slovacchia (4-3-3): Greif; Hancko, Obert, Škriniar, Mesík; Duda, Lobotka, Suslov; Haraslín, Strelec, Schranz.
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