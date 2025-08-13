Prima pagina Hojlund apre al Milan, Gazzetta dello Sport: "Faccia da Diavolo"

Prosegue la ricerca del centravanti in casa rossonera e il nome in cima alla lista è quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, ex Atalanta e oggi al Manchester United, si starebbe convincendo a lasciare Old Trafford, aprendo così alla possibilità di un trasferimento al Milan. “Faccia da Diavolo”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport.

Caso Donnarumma: rottura con il PSG

A catalizzare l’attenzione è però la situazione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale, escluso dalla rosa da Luis Enrique, si è sfogato sui social: "l PSG ha voluto mandarmi via". Estromesso anche dalla Supercoppa Europea, l’ex Milan dovrà cercarsi una nuova squadra entro l’estate o, al più tardi, nella prossima stagione. Alla sua porta ha bussato il Manchester City, ma la trattativa è frenata dalla richiesta di 50 milioni di euro avanzata dal club parigino.