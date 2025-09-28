Prima pagina Corriere dello Sport titola: "Milan-Napoli, il centro del potere"

"Milan-Napoli, il centro del potere". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al big match di stasera a San Siro. "Mediana decisiva: Rabiot, Modric e Fofana contro De Bruyne, Lobotka, Anguissa e McTominay", si legge ancora. "X Tudor": questo invece è il titolo principale della prima pagina di oggi del quotidiano. La Juventus frena ancora: 1-1 con l'Atalanta. Solo 2 punti nelle ultime 2 gare: Juric va avanti con Sulemana, nel finale entra e segna Cabal.

Spazio anche alle due milanesi, ecco il titolo sulla metà nerazzurra della città: "Festa Inter con Lautaro e baby Pio". Chivu sbanca Cagliari (0-2), pali di Calha e Folorunsho. Sui rossoneri, invece: "Milan-Napoli, il centro del potere". A San Siro (20.45) un esame da scudetto.