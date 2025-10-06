Prima pagina

Il Mattino: "Sempre in vetta"
"La rimonta/Contro il Genoa Napoli a due facce: nel primo tempo va ko, poi entra De Bruyne e ribalta il risultato".

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con la vittoria in rimonta del Napoli contro il Genoa, che permette ai campioni d'Italia di restare al primo posto in classifica: "Sempre in vetta. La rimonta/Contro il Genoa Napoli a due facce: nel primo tempo va ko, poi entra De Bruyne e ribalta il risultato". Di spalla la pagelle: "Milinkovic, che lanci. McTominay, giù di tono". Di seguito la prima pagina integrale.