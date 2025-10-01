Prima pagina

Il Mattino su Napoli-Sporting Lisbona: “Vietato sbagliare”

Il Mattino su Napoli-Sporting Lisbona: “Vietato sbagliare”
Oggi alle 08:15Notizie
di Francesco Carbone

“Vietato sbagliare”, apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della partita di questa sera del Napoli contro lo Sporting-Lisbona, valida per la seconda giornata della league phase di Champions League: “Al Maradona lo Sporting, Conte su De Bruyne: patti chiari”. Di seguito la prima pagina integrale: