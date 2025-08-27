Incredibile disastro United! In Coppa di Lega va fuori con una squadra di quarta serie

E’ successo davvero di tutto al Blundell Park tra Grimsby e Manchester United, gara valida per i trentaduesimi di finale di Carabao Cup. Vernam e Warren si sono elevati a eroe della serata almeno per i primi 45 minuti del match, finché Mbuemo ha riacceso le speranze dei Red Devils di evitare l'enorme figuraccia contro la formazione di quarta divisione inglese. E quando nessuno ci credeva più, allo scadere Harry Maguire ha segnato il 2-2 che è servito a trascinare il match ai calci di rigore.

Un terno al lotto che ha lasciato tutti col fiato sospeso quando Matheus Cunha si è lasciato ipnotizzare dal portiere rivale Pym e nel corso dei 23 rigori calciati da entrambe le formazioni anche un altro nuovo arrivato, Mbeumo, ha fallito dagli undici metri. Figuraccia assoluta per i Red Devils, che escono a sorpresa dalla coppa.