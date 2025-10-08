Infortuni Lobotka e Politano, Sky: Conte spera di avere l'esterno per l'Inter

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha parlato degli infortunati in casa Napoli, partendo da Stanislav Lobotka e Matteo Politano: "Per entrambi una lesione muscolare, al gluteo per Politano, all'adduttore invece per Lobotka. Con tempi stimati per il rientro più stretti per l'esterno, che ha dovuto rinunciare alla Nazionale e la sfida con l'Inter rappresenta l'obiettivo, la partita nella quale Antonio Conte spera di averlo pienamente recuperato.

Magari anche prima, con Elmas e Neres che però possono rappresentare le soluzioni per mantenere gli stessi equilibri e eventualmente anche cambiarlo. Per Lobotka, invece, tempi un po' più lunghi ma Gilmour è l'opzione pronta, pronto come ormai lo è dopo la sosta Buongiorno e subito dopo Rrahmani e Milinkovic-Savic, che sta gestendo un po' di noie e di fastidi alla schiena".