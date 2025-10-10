Italia, Gattuso senza Politano cambia modulo: Spinazzola dal 1' in un ruolo inedito

Prove di formazione per Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, in vista della partita di domani a Tallinn contro l'Estonia valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Secondo Tmw, subito spazio a Spinazzola con Di Lorenzo. Gattuso punta dunque sui due giocatori del Napoli. Quindi senza Politano modulo nuovo e Spinazzola subito dentro in una posizione inedita. Ecco la probabile formazione:

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Cambiaghi; Kean, Retegui. 