L'acquisto 'quasi fatto' delude altrove. Senza Conte, forse sarebbe arrivato?

Il Napoli aveva di fatto bloccato Jonathan David a parametro zero al tramonto dell’ultima stagione. Sembrava ormai fatta, con De Bruyne una doppia operazione a costo zero per gli azzurri che erano pronti a ripartire. Poi la conferma di Antonio Conte in panchina e la svolta. David non è più l’attaccante che serve al Napoli e alla fine sceglie la Juventus. Il Napoli va su Lucca.

Lo hanno raccontato gli esperti di mercato anche pochi giorni fa. Intanto il canadese sta facendo molta fatica alla Juventus dove ha segnato appena una rete ma dove è già diventato oggetto di critiche per alcuni errori clamorosi sotto porta, vedi Villarreal, e per un contributo offensivo che non si è ancora visto. Questione sicuramente di adattamento dopo tanti anni nel campionato francese, ma per il Napoli al momento il suo mancato arrivo non rappresenta affatto un rimpianto.