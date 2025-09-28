L'Al Ittihad cerca il successore di Blanc: contatti anche con Spalletti
TuttoNapoli.net
Dopo l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad ha contattato Xavi, Luciano Spalletti e Sergio Conceição per valutare la possibile successione in panchina. Il club saudita sta monitorando attentamente i profili disponibili per scegliere il nuovo allenatore.
La dirigenza dell’Al Ittihad è ora impegnata a definire i candidati e a valutare le migliori opzioni per garantire continuità e risultati immediati alla squadra, già in piena stagione. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.
🚨🟡⚫️ Xavi, Luciano Spalletti and Sergio Conceição have been approached by Al Ittihad after Blanc got sacked.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2025
Al Ittihad are now assessing managerial candidates. pic.twitter.com/0lsAUu1tCT
