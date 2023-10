La domanda che tutti ci stiamo ponendo su De Laurentiis

Il presidente del Napoli è al Konami Training Center da dopo il ko con la Fiorentina, ha seguito la squadra a Verona e Berlino

Aurelio De Laurentiis, ora, cosa farà? Tornerà alla sua vita o continuerà a stare accanto al Napoli per preparare la sfida contro la Salernitana di sabato? La cura ha funzionato o non è ancora soddisfatto? Domani sarà di nuovo a Castel Volturno accanto a Garcia per seguire la squadra alla ripresa degli allenamenti?

Il presidente del Napoli è al Konami Training Center da dopo il ko con la Fiorentina, ha seguito la squadra a Verona e Berlino, era al Maradona per il Milan. E' andato anche negli spogliatoi all'intervallo. Domani dove sarà? Il grande dubbio dei tifosi. Una curiosità lecita che dirà molto sul suo stato d'animo e sulla sua idea ormai definitiva del lavoro di Garcia.