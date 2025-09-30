Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Conte-De Bruyne, nessun colloquio. Resta la distanza"
TuttoNapoli.net
"Conte-De Bruyne, nessun colloquio. Resta la distanza" si legge di spalla. "Juve sarò un diavolo" è però il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al big match del prossimo fine settimana tra Juventus e Milan. Rabiot, già leader per i rossoneri, sarà il grande ex della sfida. Una sfida che si preannuncia caldissima e che vedrà come grande protagonista proprio il francese, ormai punto di riferimento per la squadra di Allegri.
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne arrabbiato? Se per il cambio ha sbagliato persona. Su Gutierrez e Marianucci..." di Antonio Noto
01 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..."
Fabio TarantinoHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa"
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
