Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte-De Bruyne, nessun colloquio. Resta la distanza"

vedi letture

"Conte-De Bruyne, nessun colloquio. Resta la distanza" si legge di spalla. "Juve sarò un diavolo" è però il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al big match del prossimo fine settimana tra Juventus e Milan. Rabiot, già leader per i rossoneri, sarà il grande ex della sfida. Una sfida che si preannuncia caldissima e che vedrà come grande protagonista proprio il francese, ormai punto di riferimento per la squadra di Allegri.