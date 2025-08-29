Prima pagina La Gazzetta dello Sport sulla Champions: "Crediamoci. Sfide stellari per le italiane"

"Crediamoci" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo il sorteggio Champions per le quattro squadre italiane impegnate nella competizione. Sfide stellari per Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: nerazzurri a San Siro con Liverpool e Arsenal, azzurri con Hojlund in arrivo e con De Bruyne che ritrova il Manchester City, Juve a casa Real, l'Atalanta con il PSG. Playoff possibili a 11 punti e ottavi con almeno 16. Conference League: Fiorentina qualificata.

"Nkunku (e non è finita) scrive La Rosea nel taglio alto. I rossoneri hanno chiuso con il Chelsea per l'arrivo dell'attaccante, trattano Dovbyk con la Roma e Kiwior con l'Arsenal. Intanto Allegri pensa al Lecce (ore 20.45) e dovrà rinunciare all'infortunato Jashari per almeno due mesi.