La Gazzetta dello Sport sulla Champions: "Crediamoci. Sfide stellari per le italiane"
"Crediamoci" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo il sorteggio Champions per le quattro squadre italiane impegnate nella competizione. Sfide stellari per Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: nerazzurri a San Siro con Liverpool e Arsenal, azzurri con Hojlund in arrivo e con De Bruyne che ritrova il Manchester City, Juve a casa Real, l'Atalanta con il PSG. Playoff possibili a 11 punti e ottavi con almeno 16. Conference League: Fiorentina qualificata.
"Nkunku (e non è finita) scrive La Rosea nel taglio alto. I rossoneri hanno chiuso con il Chelsea per l'arrivo dell'attaccante, trattano Dovbyk con la Roma e Kiwior con l'Arsenal. Intanto Allegri pensa al Lecce (ore 20.45) e dovrà rinunciare all'infortunato Jashari per almeno due mesi.
1 Geolier rinuncia dopo critiche social: "Interrotta partnership col Napoli, avevo chiesto reintegro di Decibel"
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
