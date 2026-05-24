La sblocca Hojlund! Assist al bacio di De Bruyne

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Oggi alle 18:27Notizie
di Antonio Noto
Hojlund raccoglie, entra in area e batte Okoye in solitaria!

Al 24' il Napoli passa in vantaggio con Rasmus Hojlund! De Bruyne vede uno splendido corridoio, la difesa dell'Udinese ci resta di sasso, Hojlund raccoglie, entra in area e batte Okoye in solitaria! Al Maradona azzurri in vantaggio 1-0.

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