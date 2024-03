La Superlega cambia nome e chiede la registrazione delle tre competizioni: i dettagli

Dopo il recente stop imposto dalla giustizia europea alla denominazione "Superlega", il progetto della A22 Sports Management non si ferma

Dopo il recente stop imposto dalla giustizia europea alla denominazione "Superlega" a causa delle contestazioni della 3F Superliga danese, il progetto della A22 Sports Management non si ferma. Il marchio potrebbe cambiare, ma l'obiettivo rimane saldo. Secondo quanto riportato da Palco 23, la società avrebbe avanzato richieste di registrazione in Spagna per i marchi delle sue divisioni: Star League, Gold League e Blue League.

Questa mossa evidenzia la determinazione del progetto, che ora sembra puntare a distribuire i 64 club partecipanti in tre leghe distinte. La Star League e la Gold League dovrebbero ospitare sedici squadre ciascuna, mentre la Blue League ne accoglierebbe trentadue. Gli organizzatori assicurano che il sistema non sarà chiuso, ma prevederà promozioni e retrocessioni tra le divisioni (con dei membri permanenti), confermando così l'impegno per un modello competitivo e inclusivo.