Allan torna in Brasile: ha già firmato precontratto con il Botafogo

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Manca solo l'ufficialità dei club, ma ormai il trasferimento è definito: Allan Marques Loureiro torna in Brasile. L'ex giocatore di Napoli e Udinese lascerà l'Al-Wahda e firmerà un contratto fino al 2026 con il Botafogo.

Nel rendiconto finanziario pubblicato per il 2024, infatti, il club brasiliano ha infatti già riportato il nome dell’ex centrocampista del Napoli, con cui è stato sottoscritto un precontratto mesi fa. Allan, riporta Globo Esporte, avrebbe già concordato tutti i termini del contratto, compresa la durata. Il trasferimento diventerà ufficiale il prossimo 1 luglio, ovvero alla scadenza del contratto che lo lega all’Al-Wahda.

Allan, 33 anni, è stato uno dei centrocampisti migliori della Serie A per anni. Con il Napoli ha firmato 11 reti e 17 assist in 212 partite ufficiali, mentre con l'Udinese ha giocato 116 volte, mettendo a referto 2 gol e 14 assist. In carriera ha vestito anche le maglie di Everton e Vasco da Gama.