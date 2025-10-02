La vittoria di De Bruyne: due assist e tanta fase difensiva per zittire le critiche

Altro che problema. Dopo giorni di critiche decisamente fantasiose intorno alla figura di Kevin De Bruyne ed al suo contributo fuori e - persino - dentro al rettangolo di gioco, il fuoriclasse belga risponde trascinando il Napoli alla prima vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Per il belga due assist di altissimo livello, entrambi concretizzati da Hojlund, nei momenti cruciali del match quando il Napoli sembrava persino soffrire la squadra portoghese, autore di una prova di grande coraggio, qualità ed anche dinamismo. Ma non solo: una prestazione di grande sacrificio in entrambe le fasi di gioco, alzando il pressing o rincorrendo, riposizionandosi in diverse occasioni anche da terzino per coprire le percussioni di Gutierrez sui capovolgimenti di fronte.

De Bruyne show

Fantastica l’azione dell’1-0: Napoli tutto schiacciato nella propria area, recupero di De Bruyne (a conferma della grande prova anche in non possesso), scambio con Anguissa prima della percussione in cui supera secco un avversario per poi mandare in profondità Hojlund. Il raddoppio, pesantissimo dopo un’occasione per lo Sporting anche per l’1-2, mette invece in evidenza una traiettoria beffarda delle sue che permette ad Hojlund di anticipare il portiere. Due assist che portano il totale in Champions a quota 31: è nella top 5 della storia della competizione. Mica male.

La soddisfazione di Conte

Dopo la vittoria, per il tecnico del Napoli la conferenza stampa è anche occasione per sottolineare le difficoltà superate: "Mi è piaciuta è la prestazione da squadra nonostante l'emergenza. Tutto passa in secondo piano, ma la linea difensiva mancava tutta, abbiamo preparato la partita in un giorno ed abbiamo battuto un'ottima squadra", le parole di Antonio Conte che chiude definitivamente anche le polemiche sulla reazione di De Bruyne al cambio: "Non ho niente da dirgli, è un bravissimo ragazzo che si impegna moltissimo".