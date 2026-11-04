Porto-Napoli, ultime di formazione Sky: la scelta su De Bruyne

Massimo Ugolini anticipa la probabile formazione del Napoli contro il Porto: Allegri recupera Hojlund, Gilmour favorito in regia e difesa a tre obbligata.

Il Napoli si prepara alla sfida di questa sera contro il Porto, valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Massimiliano Allegri deve fare i conti con un'emergenza che continua a condizionare le scelte di formazione, ma può sorridere per il recupero di Rasmus Hojlund, pronto a partire dal primo minuto. Anche Kevin De Bruyne torna a disposizione, seppur inizialmente dalla panchina. Gli azzurri dovrebbero schierarsi con il 3-5-2, con Billy Gilmour favorito in cabina di regia e Giovane al fianco dell'attaccante danese.

Porto-Napoli, Ugolini: "Undici assenze, Allegri costretto alla difesa a tre"

A fare il punto sulle scelte dell'allenatore azzurro è Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport: "Il Napoli dovrà fare una partita di grande sofferenza contro il Porto. Allegri lo ha detto ai nostri microfoni ieri, bisognerà saper soffrire. Le assenze continuano a imperversare, ma almeno Hojlund è recuperato e De Bruyne sarà almeno in panchina. Gilmour infatti sembra favorito per il ruolo di centrocampista centrale. Il Napoli resta comunque in piena emergenza, 11 assenze e scelte condizionate con la difesa a tre obbligata con Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. Politano e Lang sugli esterni del centrocampo a 5 con in mezzo Anguissa, Gilmour e McTominay. Hojlund e Giovane a guidare l'attacco. In porta ci sarà Meret".

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri