Porto-Napoli, ultime di formazione Sky: la scelta su De Bruyne
Il Napoli si prepara alla sfida di questa sera contro il Porto, valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Massimiliano Allegri deve fare i conti con un'emergenza che continua a condizionare le scelte di formazione, ma può sorridere per il recupero di Rasmus Hojlund, pronto a partire dal primo minuto. Anche Kevin De Bruyne torna a disposizione, seppur inizialmente dalla panchina. Gli azzurri dovrebbero schierarsi con il 3-5-2, con Billy Gilmour favorito in cabina di regia e Giovane al fianco dell'attaccante danese.
Porto-Napoli, Ugolini: "Undici assenze, Allegri costretto alla difesa a tre"
A fare il punto sulle scelte dell'allenatore azzurro è Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport: "Il Napoli dovrà fare una partita di grande sofferenza contro il Porto. Allegri lo ha detto ai nostri microfoni ieri, bisognerà saper soffrire. Le assenze continuano a imperversare, ma almeno Hojlund è recuperato e De Bruyne sarà almeno in panchina. Gilmour infatti sembra favorito per il ruolo di centrocampista centrale. Il Napoli resta comunque in piena emergenza, 11 assenze e scelte condizionate con la difesa a tre obbligata con Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. Politano e Lang sugli esterni del centrocampo a 5 con in mezzo Anguissa, Gilmour e McTominay. Hojlund e Giovane a guidare l'attacco. In porta ci sarà Meret".
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri
UEFA Champions League 2026-2027
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