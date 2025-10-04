Lobotka, domani col Genoa l'aggancio a Crippa: la Top 45 all time è ad un passo

vedi letture

Doppio aggancio per Stanislav Lobotka. Il regista slovacco domani col Genoa raggiungerà la presenza numero 206, eguagliando quindi al 46esimo posto all time Posio e Crippa. Nel mirino ora ci sono le 212 gare in azzurro di Allan per entrare nella Top 45. Elmas, se dovesse scendere in campo, invece, salirebbe a quota 194, superando Vojak e agganciando Renica al 52esimo posto, ad un passo dalla Top 50.

13) Di Lorenzo 276

29) Politano 240

42) Meret 216

48) Lobotka 205

55) Elmas 193

64) Rrahmani 177

81) Anguissa 160