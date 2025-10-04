Lobotka, domani col Genoa l'aggancio a Crippa: la Top 45 all time è ad un passo

Lobotka, domani col Genoa l'aggancio a Crippa: la Top 45 all time è ad un passoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:45Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Doppio aggancio per Stanislav Lobotka. Il regista slovacco domani col Genoa raggiungerà la presenza numero 206, eguagliando quindi al 46esimo posto all time Posio e Crippa. Nel mirino ora ci sono le 212 gare in azzurro di Allan per entrare nella Top 45. Elmas, se dovesse scendere in campo, invece, salirebbe a quota 194, superando Vojak e agganciando Renica al 52esimo posto, ad un passo dalla Top 50. 

13) Di Lorenzo 276
29) Politano 240
42) Meret 216
48) Lobotka 205
55) Elmas 193
64) Rrahmani 177
81) Anguissa 160