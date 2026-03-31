Lobotka protagonista in Nazionale: assist nel 2-0 della Slovacchia alla Romania

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Al Tehelné pole di Bratislava la Slovacchia ritrova il sorriso superando per 2-0 la Romania in amichevole internazionale.

Al Tehelné pole di Bratislava la Slovacchia ritrova il sorriso superando per 2-0 la Romania in amichevole internazionale. Dopo la deludente sconfitta per 4-3 contro il Kosovo nella semifinale playoff per l’accesso ai Mondiali, la nazionale guidata da Francesco Calzona reagisce con una prestazione concreta e ordinata. Il match si mette subito in discesa grazie all’autogol di Birlingea dopo appena 7 minuti, episodio che indirizza la gara e permette ai padroni di casa di gestire con maggiore tranquillità il possesso e i ritmi.

Lobotka decisivo: assist per il raddoppio della Slovacchia

Tra i protagonisti della serata spicca Stanislav Lobotka, autore dell’assist per il raddoppio firmato da Strelec in apertura di secondo tempo, al 46’. Il centrocampista del Napoli ha dettato i tempi di gioco con la consueta qualità, restando in campo per tutta la partita prima di lasciare il posto a Sauer nei minuti di recupero. Una prova solida e di sostanza per il regista slovacco, fondamentale nel garantire equilibrio e continuità alla manovra della sua squadra.