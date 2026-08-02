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Festa centenario, La Gazzetta dello Sport titola: "Un secolo di Napoli"

Festa centenario, La Gazzetta dello Sport titola: "Un secolo di Napoli"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Un secolo di Napoli". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli in prima pagina, all'indomani delle celebrazioni organizzate dal club per il centenario. "La festa dei 100 anni, De Laurentiis ad Allegri: Regalo Champions", si legge ancora.