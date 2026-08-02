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Centenario Napoli, Corriere dello Sport: "De Laurentiiis e la città in festa"

Centenario Napoli, Corriere dello Sport: "De Laurentiiis e la città in festa"
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli ha festeggiato ieri i 100 anni di storia con un grande evento partito da Piazza Carità per arrivare a Piazza Plebiscito con una festa senza precedenti. Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina: "De Laurentiis e la città in festa: Manca solo la Champions".