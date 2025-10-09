Mondiale U20, l’Italia esce agli ottavi: gli Stati Uniti passano 3-0 e volano ai quarti

Mondiale U20, l’Italia esce agli ottavi: gli Stati Uniti passano 3-0 e volano ai quartiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:40Notizie
di Francesco Carbone

Si conclude con una pesante sconfitta il cammino dell’Italia al Mondiale Under 20. A Rancagua gli Azzurrini perdono 3-0 contro gli Stati Uniti e vengono eliminati dalla competizione. A sbloccare il match è Benjamin Cremaschi, centrocampista del Parma, che approfitta di una respinta imprecisa di Seghetti per insaccare da pochi passi.

Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Tsarikis su calcio di punizione: anche in questo caso il portiere azzurro non è esente da colpe, facendosi sorprendere sul proprio palo. Nel finale, nei minuti di recupero, è ancora Cremaschi a trovare la via del gol, firmando la sua doppietta personale e chiudendo definitivamente la partita.