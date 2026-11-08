Futuro Allegri, Alvino: “Rinnovata fiducia, ADL non ha mai pensato all'esonero! Ha una certezza”

Napoli, Alvino esclude l'esonero di Allegri: De Laurentiis conferma la fiducia e crede nella ripresa degli azzurri.

Nessun esonero all'orizzonte per Massimiliano Allegri, nonostante il momento estremamente complicato attraversato dal Napoli. A fare chiarezza sulla posizione dell'allenatore azzurro è Carlo Alvino, che attraverso il proprio account X ha escluso categoricamente la possibilità di un cambio in panchina. Secondo il giornalista, il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe mai preso in considerazione l'ipotesi di interrompere il rapporto con il tecnico toscano, confermandogli piena fiducia anche dopo gli ultimi risultati negativi.

Napoli, Alvino sul futuro di Allegri: “Si va avanti con rinnovata fiducia”

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Carlo Alvino ha ribadito la volontà del presidente di proseguire con Allegri, sottolineando la convinzione che la squadra possa presto invertire la rotta. Queste le sue parole: “Aurelio De Laurentiis non ha mai pensato di sollevare dall'incarico Max Allegri. Mai! Si va avanti con rinnovata fiducia col tecnico toscano, anche perché il presidente ha la certezza che presto le cose miglioreranno!”. Una presa di posizione netta che, secondo quanto riferito dal giornalista, allontana le indiscrezioni su un possibile ribaltone tecnico e conferma la fiducia della proprietà nell'attuale allenatore del Napoli.