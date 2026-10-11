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Napoli-Frosinone 3-0, Il Mattino: "Ricomincio da tre! Decisivo il cambio modulo"
"Ricomincio da tre". E' questo il titolo che Il Mattino dedica al successo del Napoli contro il Frosinone all'indomani del match del Maradona. Gli azzurri vincono con una doppietta di De Bruyne e una rete di Lang e, per il quotidiano, è risultato decisivo il cambio modulo, col passaggio dal 4-3-3/4-2-3-1 al 3-4-2-1 visto ieri sera.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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Copertina LiveNapoli-Frosinone 3-0 (29', 94' De Bruyne, 33' Lang): gli azzurri ritrovano la vittoria di Davide D'Alessio
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