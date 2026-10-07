Ufficiale Napoli-Frosinone, fischierà l'arbitro Feliciani: la sestina completa

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Oggi alle 12:09 Notizie di Arturo Minervini @ArturoMinervini vedi letture Fonti preferite di

li assistenti saranno Berti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marco Guida.