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Napoli-Frosinone, fischierà l'arbitro Feliciani: la sestina completa

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Oggi alle 12:09Notizie
di Arturo Minervini
li assistenti saranno Berti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marco Guida.

La sfida tra Napoli e Frosinone, in programma sabato 10 ottobre alle ore 20.45, sarà diretta da Ermanno Feliciani. Gli assistenti saranno Berti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marco Guida. Al VAR ci sarà Cosso, con Gariglio nel ruolo di AVAR.

Napoli-Frosinone, Feliciani sarà l'arbitro della sfida del Maradona

La squadra arbitrale per Napoli-Frosinone:

Arbitro: Feliciani
Assistenti: Berti – Perrotti
IV uomo: Guida
VAR: Cosso
AVAR: Gariglio