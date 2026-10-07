Ufficiale
Napoli-Frosinone, fischierà l'arbitro Feliciani: la sestina completa
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li assistenti saranno Berti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marco Guida.
La sfida tra Napoli e Frosinone, in programma sabato 10 ottobre alle ore 20.45, sarà diretta da Ermanno Feliciani. Gli assistenti saranno Berti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marco Guida. Al VAR ci sarà Cosso, con Gariglio nel ruolo di AVAR.
Napoli-Frosinone, Feliciani sarà l'arbitro della sfida del Maradona
La squadra arbitrale per Napoli-Frosinone:
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Berti – Perrotti
IV uomo: Guida
VAR: Cosso
AVAR: Gariglio
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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