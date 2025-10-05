Napoli-Genoa, altro passo verso un nuovo gemellaggio? Striscione e scambio di cori
Durante la partita tra Napoli e Genoa allo stadio Maradona, si è registrato un bel momento di sportività e rispetto reciproco tra le due tifoserie. La Curva A e gli Ultras rossoblù si sono scambiati cori e gesti di affetto, in un clima di amicizia che conferma il riavvicinamento dopo il gemellaggio terminato, già visto nella scorsa stagione.
A rendere ancora più significativo il legame tra le due curve, è stato uno striscione esposto dai sostenitori del Genoa con la scritta: “Gli ultras hanno memoria, Rececconi nella storia”. Un tributo che sottolinea come, al di là della rivalità sportiva, tra le due tifoserie prevalga oggi il rispetto e la memoria condivisa.
