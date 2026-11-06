Retroscena ADL, Sky: "Ha chiesto ad Allegri della crisi di gioco e degli infortuni"

Ultime calcio Napoli, Massimo Ugolini in diretta commenta la presenza di De Laurentiis oggi a Castel Volturno

Massimo Ugolini in diretta commenta la presenza di De Laurentiis oggi a Castel Volturno. Ecco le parole del giornalista di Sky Sport: "Olivera ha recuperato. Una buona notizia. Resta l'emergenza totale che ha indotto De Laurentiis a fare un blitz questa mattina a Castel Volturno. Un paio di riunioni, ha incontrato Manna e Allegri. Incontro di un'ora e mezza. Toni pacati ma fermi con i giocatori. Richiamo a un forte senso di responsabilità. Ad Allegri ha chiesto i motivi della crisi, di gioco e col numero di infortunati alti.

Adl ha rinnovato la fiducia ad Allegri. Gli ha chiesto spiegazioni sullo sfilacciamento del gruppo e poi al gruppo stesso ha chiesto se fossero dalla parte dell'allenatore. Le risposte potranno arrivare domenica contro la capolista Lazio. Napoli come detto in emergenza, però, e questo non può non essere tenuto in conto. Ancora 3-5-2 con Lang favorito su Vergara e con Olivera magari dietro con Rrahmani e Rafa Marin. Non c'è neanche Marianucci squalificato".