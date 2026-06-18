Nocerino allenatore Primavera Napoli: lo ha scelto personalmente Manna

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Antonio Nocerino sarà il nuovo allenatore del Napoli Primavera. Scelta di Manna che ha deciso di puntare sull'ex Juve e Milan

Il nuovo assetto tecnico del Napoli Primavera sarebbe ormai definito con la scelta di Antonio Nocerino come allenatore della formazione giovanile. Il suo nome è legato anche a esperienze condivise con Massimiliano Allegri ai tempi del Milan, elemento che ha contribuito a rafforzarne la candidatura in chiave progettuale.

Nocerino al Napoli Primavera: la scelta condivisa tra Manna e Grava

Alla base della decisione ci sarebbe un confronto interno tra il direttore sportivo Giovanni Manna e il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava. Manna avrebbe infatti comunicato a Grava l’intenzione di procedere con una scelta diretta e personale sull’allenatore della Primavera, individuando proprio in Nocerino il profilo ideale per il nuovo ciclo. Lo ha rivelato la redazione di Kiss Kiss Napoli.