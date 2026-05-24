Oggi l'ultima di Conte, poi il futuro allenatore: ora c'è un netto favorito

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Giornata di grandi emozioni al Maradona. Gli ultimi 90 minuti contro l'Udinese per blindare il secondo posto (serve un punto per la certezza aritmetica), ma soprattutto l'ultima panchina di Antonio Conte. Un anno (ed un giorno) dopo lo Scudetto, dal 23 maggio 2025 al 24 maggio 2026, sarà una giornata d'addio per il tecnico del quarto trionfo in Serie A del club partenopeo, ma anche per diversi giocatori. Il tutto nel giorno del 77esimo compleanno di Aurelio De Laurentiis che nelle prossime ore firmerà la rescissione consensuale con Antonio Conte e da settimane - se non mesi - lavora al sostituto con l'obiettivo di dare continuità al Napoli anche dopo un avvicendamento di questo spessore. Uno Scudetto ed una Supercoppa da celebrare, alla chiusura del ciclo Conte, ma anche la necessità di guardare avanti e programmare il futuro.

Ultimi giorni di attesa per il sostituto

La ricerca del Napoli è partita da Fabregas e Maresca, depennati per ovvi motivi, passando poi per Maurizio Sarri che però proseguirà la sua carriera senza troppe pressioni a Bergamo. Si è così arrivati al preferito di ADL, già l'anno scorso bloccato per il dopo Conte per poi 'liberarlo' direzione Milano, Massimiliano Allegri, che però con l'accesso in Champions dovrebbe restare saldamente al Milan. Il Napoli aspetterà ancora qualche giorno prima di virare definitivamente sugli altri nomi in lista.

Il (netto) favorito

Salvo sorprese da Milano, si fa spazio la pista Vincenzo Italiano, altro tecnico che piace da sempre a De Laurentiis e da anni accostato al Napoli ad ogni cambio in panchina. Stavolta però potrebbe essere la volta giusta, salvo sorprese e nomi tenuti segreti come tipico di De Laurentiis. A seguire anche il profilo di Grosso, che piace molto a più comparti societari, ma che ha meno esperienza rispetto al tecnico del Bologna per rilanciare la propria candidatura. Non oltre metà settimana, quando Italiano incontrerà il Bologna, la situazione verrà definita.