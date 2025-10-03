Pericolo Ottobre Rosso per Conte: media punti peggiore insieme a quella di febbraio

Dopo la vittoria in Champions League, 2-1 contro lo Sporting Lisbona, il Napoli torna a giocare in campionato nel match di domenica 5 ottobre contro il Genoa. Non porta benissimo il mese di ottobre ad Antonio Conte, infatti Insieme a febbraio, è il mese meno favorevole per le sue squadre in Italia: media di 1,83 punti a partita (contro la media generale di 2,05). Nel solo mese di ottobre il bilancio del tecnico azzurro è di 23 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte in 52 gare (pari al 20% del totale).

