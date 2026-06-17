Restyling Maradona, progetto depositato il 31 luglio: ecco come cambia con 200mln

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Cuozzo: “Maradona pronto al restyling, progetto da 200 milioni entro luglio”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Paolo Cuozzo, giornalista del Corriere del Mezzogiorno: "Il 31 luglio il Comune depositerà il progetto del Maradona con la copertura finanziaria di 200 milioni di euro per il restyling. Il futuro del Maradona sarà senza pista d'atletica. Indipendentemente dagli Europei del 2032, lo stadio sarà rifatto.

Sindaco e presidente della Regione diventano subcommissari per il restyling dello stadio. Napoli è più avanti di altre città. Milano ha degli accordi, ma non decollano i lavori; Roma è in fase di startup e ci sono altri stadi meno grandi del Maradona. La candidatura va formalizzata entro fine luglio, con i 200 milioni di euro si allungherà il secondo anello coprendo il primo anello, ci saranno gli skybox e saranno riaperti i parcheggi sotterranei, con circa 300 posti auto".