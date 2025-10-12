Retroscena Elmas: il motivo del suo arrivo col blitz a sorpresa estivo

C'è ancora grande attesa per Elmas, uno degli ultimi innesti del Napoli in estate. Un giocatore stimato dal club e da Conte, scelto come jolly per centrocampo e attacco. Finora ha giocato una sola partita da titolare - in campionato contro il Pisa - e diverse sono state le sfide vissute dalla panchina ma poi subentrando. Presto potrà dare il suo contributo. I tifosi non vedono l'ora di tornare a esultare per un suo gol. Nell'anno dello scudetto era stato il bomber della squadra dietro Kvara e Osi pur partendo spesso dalla panchina.

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno riscattato e il Napoli ha chiuso per lui.