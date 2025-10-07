Retroscena Milinkovic-Savic: ha giocato contro il Genoa sotto iniezioni
"Vanja Milinkovic sarà assente: Savic, che soffre di mal di schiena, ha giocato contro il Genoa sotto iniezioni, e il Napoli ha informato per iscritto la FSS che avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero". Questa la nota di ieri della nazionale serba sulle condizioni del portiere azzurro che dunque ha giocato sotto iniezioni contro il Genoa e che ora sarà costretto a saltare la convocazione per recuperare quanto prima.
Il suo contributo domenica è stato notevole con una serie di rilanci precisi e vincenti, come quello per Spinazzola in occasione dell'1-1 di Anguissa nel secondo tempo. L'arma in più di Conte per vincere la partita, il motivo principale per cui è stato preferito a Meret.
