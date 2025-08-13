Rimonta PSG! Luis Enrique vince anche la Supercoppa: Tottenham ko ai rigori

vedi letture

Il PSG conquista la Supercoppa Europea a Udine superando il Tottenham ai calci di rigore, al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. Gli Spurs, più avanti nella preparazione, hanno imposto il loro ritmo per oltre un’ora, portandosi sul 2-0 grazie a Van de Ven e a Romero, con il secondo gol favorito da un errore del portiere Chevalier. Sembrava l’epilogo perfetto per la squadra di Londra, che ha persino sfiorato il terzo gol colpendo un palo, ma il PSG ha trovato nuove energie nel finale, iniziando la rimonta con Kang-in Lee.

Nei minuti di recupero, con il Tottenham in difficoltà fisica e mentale, Gonçalo Ramos ha firmato il clamoroso 2-2 di testa su assist di Dembélé, dopo che un gol di Barcola era stato annullato. Per regolamento UEFA, non si è andati ai supplementari e la partita si è decisa dal dischetto, dove i parigini si sono imposti con freddezza. La vittoria, arrivata dopo una gara per larghi tratti in salita, conferma la resilienza della squadra di Luis Enrique e regala al PSG un trofeo che sembrava ormai destinato agli Spurs.

Sequenza rigori: Solanke (T) gol; Vitinha (P) sbagliato; Bentancur (T) gol; Gonçalo Ramos (P) gol; Van de Ven (T) sbagliato; Dembele (P) gol; Tel (T) sbagliato; Kang-in Lee (P) gol; Pedro Porro (T) gol; Nuno Mendes (P) gol. Il PSG vince così la Supercoppa Europea, avendo la meglio 4-3 ai calci di rigore. Per un risultato complessivo di 6-5.