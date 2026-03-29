Romania in ansia per Lucescu, malore durante la riunione tecnica: ricoverato in ospedale

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Mircea Lucescu, tecnico di grande esperienza internazionale, da mesi combatte contro una malattia di cui non ha mai reso nota la natura.

Momenti di grande apprensione per Mircea Lucescu, attuale commissario tecnico della Romania. L’ex allenatore di Brescia, Inter e Shakhtar Donetsk è stato ricoverato a pochi giorni da un’amichevole contro la Slovacchia. Il malore si è verificato durante una riunione tecnica davanti alla squadra, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di stabilizzare le sue condizioni già durante il trasporto in ambulanza. Attualmente si trova in ospedale, sotto osservazione.

Una situazione delicata

Mircea Lucescu, tecnico di grande esperienza internazionale, da mesi combatte contro una malattia di cui non ha mai reso nota la natura. Negli ultimi tempi era già stato ricoverato più volte, senza però rinunciare al suo ruolo in panchina. Solo pochi giorni fa aveva guidato la Romania nella sfida di Istanbul contro la Turchia allenata da Vincenzo Montella, persa 1-0 e decisiva per l’eliminazione dai playoff Mondiali. Nonostante le difficoltà, Lucescu aveva scelto di restare al suo posto, dimostrando ancora una volta grande dedizione al lavoro. Qualche giorno fa tra l'altro, nonostante la sconfitta della sua squadra sul campo della Turchia nella semifinale dei playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali, ha fatto segnare un record, diventando il commissario tecnico più anziano di sempre ad aver mai guidato una selezione in partite ufficiali, all'età di 80 anni, 7 mesi e 26 giorni.