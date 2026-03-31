Serata amara per McTominay e Gilmour: la Scozia perde in amichevole con la Costa d’Avorio

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All’Hill Dickinson Stadium di Liverpool la Scozia esce sconfitta dall’amichevole contro la Costa d’Avorio, al termine di una gara decisa già nelle battute iniziali

All’Hill Dickinson Stadium di Liverpool la Scozia esce sconfitta dall’amichevole contro la Costa d’Avorio, al termine di una gara decisa già nelle battute iniziali. A firmare il successo degli africani è stato Pepe, a segno al 12’ del primo tempo con una rete che ha indirizzato l’andamento del match. La nazionale guidata da Steve Clarke non è riuscita a reagire con efficacia, mostrando difficoltà nella costruzione del gioco e poca incisività in fase offensiva.

Serata negativa per i due calciatori del Napoli

Tra i titolari scelti da Clarke c’erano anche Scott McTominay e Billy Gilmour, entrambi in forza al Napoli, ma la loro prestazione non è bastata a evitare la sconfitta. McTominay, ex Manchester United, è rimasto in campo solo per il primo tempo, venendo sostituito all’intervallo da Ferguson, mentre Gilmour ha lasciato il terreno di gioco al 70’, quando al suo posto è entrato McLean. Una serata dunque da archiviare in fretta per la Scozia.