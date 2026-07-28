Ufficiale Nasce il Napoli Club Consiglio Regionale, l'annuncio dell'Ass. Simeone: "Invitato anche ADL"

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Nino Simeone presenta il Napoli Club Consiglio Regionale dedicato ai dipendenti di enti pubblici.

Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici, ha annunciati attraverso i propri account social la nascita del nuovo Napoli Club Consiglio Regionale. Al club si potranno iscrivere tutti i dipendenti del consiglio regionale, della giunta e delle Asl.

Simeone ha spiegato il motivo dell'istituzione del nuovo club: "E' un modo per mettere insieme una comunità, per cercare di condividere delle idee, un sogno, un amore, una passione che è quella del Napoli. Credo che a settembre ci sia una bella sorpresa, con la presenza anche del nostro grande presidente (De Laurentiis, ndr.). Noi lo inviteremo, sono convinto che ci darà questa soddisfazione. Perché il Napoli non è soltanto calcio e sport, ma passione, sentimento e comunità. E' sicuramente anche una leva e per mettere in piedi qualche azione di natura sociale. Ci sono tante buone idee. Dico soltanto: Forza Napoli!".