Ufficiale SSC Napoli, annunciata partnership con Momenti Azzurri: il comunicato con info e dettagli

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La SSC Napoli annuncia una nuova collaborazione con Momenti Azzurri S.r.l., che entrerà a far parte della famiglia azzurra come Official Memorabilia Partner

Nuova partnership per la SSC Napoli in vista della stagione del Centenario. Il club azzurro ha annunciato la collaborazione con Momenti Azzurri S.r.l., realtà che entrerà nella famiglia Napoli con il ruolo di Official Memorabilia Partner per l'annata sportiva 2026/27. L'obiettivo dell'accordo è quello di raccontare e valorizzare la storia della società attraverso un patrimonio unico di ricordi, documenti e testimonianze.

Momenti Azzurri racconterà la storia del Napoli attraverso i cimeli storici

Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli con tutti i dettagli della nuova collaborazione: "SSC Napoli è lieta di annunciare Momenti Azzurri S.r.l. come Official Memorabilia Partner per la stagione sportiva 2026/27. Costituita da Eduardo Alinei e Giuseppe Montanino, Momenti Azzurri S.r.l. è una realtà impegnata nella ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione delle testimonianze dello sport napoletano.

Il patrimonio dei soci comprende decine di migliaia di cimeli e materiali storici, tra cui maglie, biglietti, abbonamenti, figurine, fotografie, documenti, pubblicazioni, gagliardetti, distintivi e oggetti appartenuti ai protagonisti della storia azzurra. Nel corso della stagione del Centenario, Momenti Azzurri S.r.l. affiancherà SSC Napoli nel racconto della storia azzurra, mettendo a disposizione competenze, memoria e un patrimonio capace di restituire l’evoluzione dell’identità del Club attraverso le diverse epoche. Una prima espressione di questa collaborazione è rappresentata dalla Mostra dei Trofei, allestita nei Summer Village di Dimaro e Castel di Sangro: un percorso espositivo che accompagna i tifosi in un viaggio attraverso le vittorie e i momenti più significativi della storia del Club".