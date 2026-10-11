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Tris al Frosinone, Tuttosport punge: "Un rigorino lancia il Napoli"
Non c'è spazio per un titolo vero e proprio sul Napoli in prima pagina su Tuttosport. Ma c'è spazio per un brevissimo e pungente commento. "Un rigorino lancia il Napoli col Frosinone", si legge sul quotidiano, in un brevissimo passaggio sugli anticipi di Serie A di ieri, in taglio alto, parlando dell'"Inter come se niente fosse".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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Copertina LiveNapoli-Frosinone 3-0 (29', 94' De Bruyne, 33' Lang): gli azzurri ritrovano la vittoria di Davide D'Alessio
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