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Tris al Frosinone, Tuttosport punge: "Un rigorino lancia il Napoli"

Tris al Frosinone, Tuttosport punge: "Un rigorino lancia il Napoli"
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Non c'è spazio per un titolo vero e proprio sul Napoli in prima pagina su Tuttosport. Ma c'è spazio per un brevissimo e pungente commento. "Un rigorino lancia il Napoli col Frosinone", si legge sul quotidiano, in un brevissimo passaggio sugli anticipi di Serie A di ieri, in taglio alto, parlando dell'"Inter come se niente fosse".