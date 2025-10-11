Prima pagina

Tuttosport incoraggia gli azzurri: "Coraggio, Italia"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

L'Italia si gioca tutto in tre giorni. Estonia e Israele le avversarie per tentare almeno di mettere in ghiaccio i plauyoff. Poi se oggi alle 18 la Norvegia non dovesse vincere, potrebbe anche aprirsi una possibilità di primo posto che vorrebbe dire qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Gli azzurri però devono pensare gara per gara partendo dalla trasferta di Tallinn. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Coraggio, Italia".