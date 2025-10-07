Prima pagina
Tuttosport: "Juve, David non è questo. Attaccante in crisi"
"David non è questo", si legge sulla prima di Tuttosport oggi in edicola. "La crisi dell'attaccante coinvolge anche Openda e Vlahovic. Ma il canadese è un caso emblematico". Poi si parla anche di Leao che per il Milan, testuali parole, "è un guaio". Non ha inciso al suo rientro e a Torino contro la Juventus ha anche fallito diverse ghiotte occasioni da gol.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
