Prima pagina Tuttosport: "Juve, David non è questo. Attaccante in crisi"

"David non è questo", si legge sulla prima di Tuttosport oggi in edicola. "La crisi dell'attaccante coinvolge anche Openda e Vlahovic. Ma il canadese è un caso emblematico". Poi si parla anche di Leao che per il Milan, testuali parole, "è un guaio". Non ha inciso al suo rientro e a Torino contro la Juventus ha anche fallito diverse ghiotte occasioni da gol.

