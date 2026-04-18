Un altro pessimo inizio! Lazio subito in vantaggio al Maradona

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Oggi alle 18:08Notizie
di Antonio Noto
Taylor protagonista dell'azione offensiva degli uomini di Sarri.

Napoli troppo molle e Lazio subito in vantaggio al 6' con Cancellieri! Taylor protagonista dell'azione offensiva degli uomini di Sarri. Il suo cross trova l'ex Hellas Verona che, di prima, supera Milinkovic-Savic.

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