Un altro premio per McTominay: è il giocatore dell’anno ATAC 2025
Grande riconoscimento per il centrocampista del Napoli Scott McTominay, premiato in Scozia dall’ATAC (Association of Tartan Army Clubs), protagonista di una stagione ricca di soddisfazioni. Il riconoscimento di “Uomo dell’anno ATAC 2025” celebra non solo il suo rendimento in campo, ma anche il forte legame con i tifosi della nazionale scozzese, che ne hanno apprezzato impegno, carattere e qualità.
Un premio simbolico per un gesto indimenticabile
A rendere ancora più speciale l’omaggio è stato il particolare premio consegnato al calciatore: un modellino che riproduce la sua spettacolare rovesciata, diventata uno dei momenti più iconici della sua annata. Un gesto tecnico che ha fatto esultare i tifosi e che rappresenta al meglio lo spirito e la determinazione di McTominay. Questo il messaggio dell'ATAC pubblicato su X insieme alla immagini della premiazione: "È un onore consegnare oggi il premio ATAC 2025 Giocatore dell'Anno a Scott McTominay. Un riconoscimento meritatissimo per i momenti memorabili che ha regalato lo scorso novembre".
Honoured to present the ATAC 2025 Player of the Year award to Scott McTominay today. So well deserved for the memories he made last November 💪🏴 @ScotlandNT @sscnapoli pic.twitter.com/DvHSvYiEa5— ATAC (@AssocTAClubs) March 27, 2026
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