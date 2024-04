VIDEO - Clamoroso in Turchia: segna Icardi e l'Under19 del Fenerbahce abbandona il campo

Il Fenerbahce continua la sua protesta nei confronti della federazione turca.

Il Fenerbahce continua la sua protesta nei confronti della federazione turca. Dopo l'aggressione subita dai propri calciatori nel match contro il Trabzonspor e le minacce di ritiro dal campionato, i vertici del Fenerbahce avevano richiesto alla Federazione turca che la gara di Supercoppa contro il Galatasaray venisse rinviata a un'altra data e che fosse arbitrata da un arbitro straniero: richieste che sono state ignorate.

I gialloblù hanno quindi disertato il match contro il Galatasaray mandando in campo l'Under 19, addirittura la prima squadra ha svolto nel pomeriggio un allenamento pomeridiano in vista del match di Conference League contro l'Olympiacos. Dopo il gol del Galatasaray con Mauro Icardi, andato siglato dopo appena 49 secondi, il Fenerbahce Under 19 ha lasciato il campo, così da terminare la sconfitta per 3-0 a tavolino. Di seguito le immagini.